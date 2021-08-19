【業績│電訊】聯通半年多賺21% 首派中期息每股0.12人幣、擬提高全年派息率

▲ 聯通上半年多賺21%。

聯通 （00762） 公佈，截至6月底半年收入增長9%至1642億元（人民幣，下同），純利按年增長21%至91.7億元，每股盈利0.3元。聯通同時宣布，上市以來首次派發中期股息，每股0.12元人民幣，同時計劃提高2021年度全年利潤派息率，具體幅度將於明年上半年綜合考慮公司利潤、現金流、未來資金需求及同業派息水平等因素後釐定。

另外聯通宣布，正考慮分拆持股69.2%的智網科技於A股上市，智網科技專注於車聯網領域，業務包括智能連接、智能運營及智能應用。聯通今日績前收報4.45元，全日無升跌，以今日收市價計算，周息率達7.6厘。

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聯通董事長兼首席執行官王曉初指，集團今年現金流表現強勁，因此開啟派發中期息，至於調升全年派息率的幅度，則需視乎明年5G的投資規模，以及未來的投資機會，明年5G投資高峰期過後，若沒有新的投資機會，相信分紅會大幅提升。

聯通上半年稅前利潤近年來首次突破百億元，達到113億元。純利按年增長21%，增速較2020年全年提高10.8個百分點。EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）達到495億元。集團上半年移動服務收入按年提升7.3%至821億元，增幅創2018年全年以來新高。移動出賬用戶由去年同期流失895萬戶改善至淨增465萬戶，總量達3.1億戶。移動用戶ARPU（每用戶平均收入）達44.4元，按年提升8.5%。

5G方面，聯通5G套餐用戶達到1.13億戶，較去年底增長60%，5G套餐用戶滲透率36.5%。王曉初透露，上半年5G ARPU約61元，預計全年保持平穩。

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聯通全年資本開支計劃約700億元，惟上半年僅完成143億元，即約20%。王曉初稱，上半年投資較少，主要因需要等待5G 2.1GHz頻段的設備成熟，以致今年的招標比以往遲，但現時招標已經開始。

另外，聯通上半年產業互聯網業務收入按年增長23.6%，至280.3億元，佔整體服務收入比例按年提升2.5個百分點至18.9%。集團預期，未來兩年該業務可維持20%以上增長，希望將收入佔比提升至25%。

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編輯：陳健婷