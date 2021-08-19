  • 29°C
香港時間 : 2021819日 (四) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│電訊】聯通半年多賺21% 首派中期息每股0.12人幣、擬提高全年派息率

股市 18:30 2021/08/19

分享：

聯通上半年多賺21%。

聯通 （00762） 公佈，截至6月底半年收入增長9%至1642億元（人民幣，下同），純利按年增長21%至91.7億元，每股盈利0.3元。聯通同時宣布，上市以來首次派發中期股息，每股0.12元人民幣，同時計劃提高2021年度全年利潤派息率，具體幅度將於明年上半年綜合考慮公司利潤、現金流、未來資金需求及同業派息水平等因素後釐定。

另外聯通宣布，正考慮分拆持股69.2%的智網科技於A股上市，智網科技專注於車聯網領域，業務包括智能連接、智能運營及智能應用。聯通今日績前收報4.45元，全日無升跌，以今日收市價計算，周息率達7.6厘。

中國聯通擬分拆車聯網子公司智網科技A股上市【下一頁】

聯通董事長兼首席執行官王曉初指，集團今年現金流表現強勁，因此開啟派發中期息，至於調升全年派息率的幅度，則需視乎明年5G的投資規模，以及未來的投資機會，明年5G投資高峰期過後，若沒有新的投資機會，相信分紅會大幅提升。

聯通上半年稅前利潤近年來首次突破百億元，達到113億元。純利按年增長21%，增速較2020年全年提高10.8個百分點。EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）達到495億元。集團上半年移動服務收入按年提升7.3%至821億元，增幅創2018年全年以來新高。移動出賬用戶由去年同期流失895萬戶改善至淨增465萬戶，總量達3.1億戶。移動用戶ARPU（每用戶平均收入）達44.4元，按年提升8.5%。

5G方面，聯通5G套餐用戶達到1.13億戶，較去年底增長60%，5G套餐用戶滲透率36.5%。王曉初透露，上半年5G ARPU約61元，預計全年保持平穩。

中移動：中證監已受理A股上市申請資料　擬公開發行不超過9.65億A股【下一頁】

聯通全年資本開支計劃約700億元，惟上半年僅完成143億元，即約20%。王曉初稱，上半年投資較少，主要因需要等待5G 2.1GHz頻段的設備成熟，以致今年的招標比以往遲，但現時招標已經開始。

另外，聯通上半年產業互聯網業務收入按年增長23.6%，至280.3億元，佔整體服務收入比例按年提升2.5個百分點至18.9%。集團預期，未來兩年該業務可維持20%以上增長，希望將收入佔比提升至25%。

相關文章：

【業績│電訊】中移動上半年多賺6%　加派中期息、周息率6.7厘　股價升3%（第二版）

【業績│電訊】中電信中期純利按年增27% 明年起派中期息、芯片短缺致上半年項目滯後

編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 業績公布 中國聯通（00762） A股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】心瑋醫療6609逾23萬人認購　超額認購332倍一手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】心瑋醫療6609逾23萬人認購　超額認購332倍一手中籤率10%（附分配結果）
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【恒指夜期+北水】北水走資39億　騰訊美團再捱沽（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資39億　騰訊美團再捱沽（不斷更新）