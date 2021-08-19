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【新冠疫苗】世衛譴責富國打第三劑 籲先讓更多人接種

環球社會熱點 17:06 2021/08/19

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為應對Delta變種（印度首先發現）侵襲，美國決定安排國民廣泛接種新冠疫苗加強劑。世界衛生組織（WHO）譴責富裕國家急於接種加強劑，稱目前仍未有足夠科學證據支持。世衛首席科學家斯瓦米納坦憂慮，未來或會出現更多變種病毒。世衛呼籲，應先讓未接種疫苗人士接種。

60歲或以上以色列人打疫苗加強劑 有效率86% 【下一頁】

世衛多名官員周三（18日）都表示強烈反對富裕國家廣泛接種加強劑，認為此舉無助減緩疫情大流行，指出全球仍有數十億人尚未接種疫苗。

世衛緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）形容，富國行為猶如向已擁有救生衣人士，發放額外救生衣，同時讓沒有任何救生衣人士淹死。

世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，接種加強劑前，應先考慮為高危人群接種，若疫苗製造商及各國領袖優先考慮在富國接種加強劑，而非向中低收入國家供應疫苗，窮國與富國間的差距只會愈來愈大。

斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，目前數據顯示並不需要接種加強劑，仍需更多研究。她指病毒更多在未接種疫苗人群中傳播，而非完成疫苗接種人士，憂慮現在呼籲接種加強劑或會導致更多變種病毒出現，情況或會更差。

美下月全國開打新冠疫苗加強劑 與次劑最少隔8個月 【下一頁】

世衛估計仍需110億劑疫苗才能控制疫情，多數低收入國家不足5%人口接種疫苗，尚未接種疫苗人士包括大量醫護人員及高危人群。許多中收入國家，如拉丁美洲大部分地區僅得3分之1人口接種疫苗。

世衛高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，為防止新變種病毒出現，世界需先為所有未接種疫苗的人接種，之後才為富國的低風險人士提供額外保護。

責任編輯：李俊儀

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