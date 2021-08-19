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CIA多次警告美國 匆忙撤軍恐阿富汗極速失守

環球社會熱點 17:35 2021/08/19

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塔利班在美軍完全撤出阿富汗限期屆滿前，已重奪阿富汗政權，拜登政府被批評對阿富汗局勢判斷過分樂觀，美國中情局（CIA）前反恐主管稱曾向特朗普及拜登政府發出警告，美軍若太匆忙撤軍，阿富汗政府軍隊無法抵抗塔利班攻勢，或於數日内就失守。

塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國 【下一頁】

據指總統拜登（Joe Biden）對阿富汗形勢過分樂觀，有情報指前總統加尼（Ashraf Ghani）的政權需要年半時間才會倒台。美國官員直至上周也認為，阿富汗在30日至90日內才會全面失守，但塔利班攻勢之快卻遠超美國當局預期。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周三（18日）亦表示，從來沒有任何跡象表明，阿富汗政府會在11日內完全崩潰。

CIA南亞及西南亞反恐行動前任負責人倫敦（Douglas London）周三（18日）指，CIA曾預計塔利班會重奪當地政權。他稱CIA曾先後向特朗普（Donald Trump）和拜登作相關情報簡報，對加尼及阿富汗政府軍抵擋塔利班的時間作不同程度估算。CIA認為當地軍隊抵抗塔利班的時長，取決美國撤軍速度。

塔利班擊斃無穿罩袍女子 同日稱尊重女性權利 【下一頁】

倫敦稱他當時認為美軍撤軍後，阿富汗軍隊或於幾日內不敵塔利班攻勢而失守。但他表示特朗普和拜登沒有受簡報内容影響而改變決定，出於政治和意識形態因素都決定撤軍阿富汗。

《衛報》引述消息人士指，當局向國會提交的情報簡報並未暗示阿富汗會於數天之內淪陷。甚至在阿富汗政府倒台前一周，有情報指塔利班短時間內難得奪取政權，更建議白官繼續在卡塔爾多哈進行談判。

責任編輯：郭麗明

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