▲ 【大行報告】騰訊績後跌逾3.4% 大和富瑞輪流削目標價

騰訊 （00700） 昨日交出次季成績表，雖然收入及Non-IFRS純利表現勝預期，但相繼有大行仍下調騰訊目標價。騰訊今日跌3.44%，收報21.2元。

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大和發表報告，將騰訊目標價由820元削至700元，維持買入評級。大和稱，騰訊次季業績符合預期，但沒有重大驚喜，手遊收入按年增幅約 13% ，低於該行預測。大和認為，全面收緊互聯網監管將對騰訊下半年網絡遊戲和廣告業務收入增長構成壓力，但認為其業務基本面仍然穩健，考慮到公司執行戰略和應對監管的方式，騰訊仍是其中國互聯網股的首選。

富瑞則維持騰訊買入評級，但將目標價由755元下調至640元。富瑞指，騰訊第二季度收入符合市場預期，Non-IFRS純利更超出預期，騰訊繼續執行再投資戰略，在遊戲、商業服務和短視頻方面取得進展，有利其長遠表現。富瑞提到，現時監管是全球趨勢，當局優先事項是支持小型公司在互聯網生態系統下取得成功。該行認為，騰訊多元化的業務有助應對市場的宏觀難關。

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編輯：李哲毅