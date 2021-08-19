【業績│油股】中海油半年純利大增2.2倍、息增五成至0.3元　油氣產量創新高

▲ 中海油董事長汪東進預期，未來油價仍將圍繞目前水平波動。

中海油 （00883） 半年純利增長221%至333.3億元（人民幣，下同），油氣銷售收入升51.7%至1006.3億元。中海油中期息增加50%至0.3港元。中海油董事長汪東進指，國際油價顯著走高，上半年布蘭特期油反彈54.9%，預期未來油價仍將圍繞目前水平波動。

集團上半年油氣淨產量再創歷史新高，增加7.9%至2.781億桶油當量，其中，國內淨產量達1.928億桶油當量，升10.8%。石油產量升8.4%至2.226億桶，天然氣產量則升6.1%至3231億方方英尺。期內實現油價升61.1%至每桶62.38美元，實現氣價亦升5%至6.6美元。

桶油成本增加13% 仍低於2019年水平

中海油上半年有6個新項目投產，包括中國首個海上大型深水自營氣田陵水17-2氣田，並獲得9個勘探新發現，當中兩個位於圭亞那Stabroek區塊，成功評價14個含油氣構造。集團上半年資本支出增加1.1%至360億元。

由於大宗商品價格上漲及人民幣兌美元升值，中海由上半年桶油主要成本按年增加12.7%至28.98美元，但仍低於2019年水平。桶油作業費升12.5%至7.31美元，因部分油田計劃內大修及人民幣升值。

相關文章：【油股數據】中石化升近4% 上半年天然氣産量按年升13.7%、油氣當量產量增4.2%

相關文章：【油股盈喜】中石油及中石化上半年虧轉盈 中石油淨利潤料逾450億、股價升逾4%破頂

相關文章：【油股】中海油首個深水氣田陵水17-2氣田投產 料明年日產天然氣3.28億立方英尺

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結