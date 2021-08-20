【本土情懷】由金融界轉戰賣奶茶　馮志堅盼港式奶茶帶到全世界（多圖有片）

▲ 「我杯茶」以「立食」方式運作，只有少量高椅及提供簡單食物。（程志遠攝）

前立法會議員馮志堅退休後，數年前跨界別開設奶茶專門店「我杯茶」。店內以「立食」方式運作，只有少量高椅及提供簡單食物，主攻外賣生意。逆境下生意反而步入平穩，他打算把港式奶茶，推展至全世界。

馮志堅數年前在灣仔開設奶茶專門店「我杯茶」。他認為現時新一代愈來愈傾向外來飲品，因為種種因素如租金、社會節奏急速，港人「嘆奶茶」的文化逐漸消失。但他留意到年輕人的消費習慣逐漸轉變，「他們不介意沒有座位，可以買一杯茶站在一邊聊天」，故認為立食的奶茶專門店有發展商機。馮藉著「我杯茶」，一方面推廣港式奶茶，另一方面可傳承技藝。

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日賣500杯 盼拓海外市場

同時，他又按顧客的需求，在菜單內加入少量食物選擇，例如三文治、菠蘿油等。經過社會事件及疫情，但「我杯茶」的業務更趨穩定，去年甚至有2成增長。馮志堅解釋，疫情下港人更習慣外賣，亦令其競爭力與其他有座位的餐廳拉近差距。現時該店每日賣逾400杯奶茶，連同外賣甚至高達500杯。品牌業務步入平穩發展的階段，甚至去年有加盟商逆市擴充，開設2間分店。

馮志堅期望今年將在本港增加1至2間分店，物色中環、旺角、尖沙咀等人流較旺的區域；海外分店亦有商討當中。他亦考慮各種發展方式，開店並非是唯一方式。例如該品牌現時亦正與商務酒店商量，前一晚為酒店客人預訂早餐及奶茶，翌日早上便送至酒店。

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記者：葉泳珊