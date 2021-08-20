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【電子針卡】Samsung Pay新功能　可儲存新冠疫苗注射記錄

科技 10:00 2021/08/20

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三星（Samsung）日前就與 Commons Project Foundation合作，宣布CommonHealth應用程式將上架，市民可將疫苗注射記錄連接到Galaxy手機，並放在Samsung Pay。

美國紐約市宣布，任何12歲或以上的人士在進入紐約市的店鋪時都必須出示新冠疫苗接種證明。惟美國當地一直採用實體針卡，被市民批評落後，而且容易丟失。因此三星（Samsung）日前就與 Commons Project Foundation合作，宣布CommonHealth應用程式將上架，市民可將疫苗注射記錄連接到Galaxy手機，並放在Samsung Pay。

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三星宣布，美國地區的三星手機用戶可在兩星期後，在Google Play Store中下載 CommonHealth 應用程式。其後用戶只要在程式內建立帳戶並輸入注射疫苗的記錄，驗證後就可獲得電子版的疫苗接種記錄卡，以及製成QR Code。用戶也可直接儲存到Samsung Pay內，方便用戶出入場所時掃瞄針卡。

用戶只要在程式內建立帳戶並輸入注射疫苗的記錄，驗證後就可獲得電子版的疫苗接種記錄卡，以及製成QR Code。（三星官網圖片）

惟目前此功能僅有美國地區可使用，香港市民現時可透過安心出行程式，將疫苗接種記錄卡儲存。而使用iPhone的香港讀者，也可將疫苗接種記錄儲存到Apple Wallet裡。

【電子針卡】配合「疫苗氣泡」措施　Apple Wallet將增電子針卡功能

責任編輯：曾曉汶

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