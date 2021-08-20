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【香港製造】80後年輕人手工沖煮樽仔奶茶　「山浪奶茶」月產過萬枝（多圖有片）　

商業 11:00 2021/08/20

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梁銘倫最希望港式奶茶可以突破茶餐廳的界限，應用至不同的場合。（曾耀輝攝）

80後的梁銘倫去年開設品牌「山浪奶茶」，主打樽仔奶茶。他透露，在創業前不時到外地背包遊，與外國人交流時，很想與他們介紹香港地道的茶餐廳文化，卻不懂沖煮最具代表性的港式奶茶。此勾起了他學習沖煮港式奶茶的興趣，常常到不同餐廳試味，又拜師學藝。

梁銘倫最終在比賽奪獎後，決定成立山浪奶茶。他認為以往香港人接觸港式奶茶的渠道只有茶餐廳，梁希望透過O2O的形式銷售樽仔奶茶，擴闊接觸渠道。品牌成立初期，他僅定期舉行小型團購，後來逐步尋找合適的線下銷售點，現時已有超過40個寄賣點。以10萬元作為創始資金，6個月已回本。目前品牌仍然租用共享廚房，每月生產過萬枝，生意額達6位數。

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奶茶只是「載體」

創業之路看似順利，但梁銘倫坦言，當手工沖煮奶茶需要擴大規模、增加產能，並不容易。因為他必須保證奶茶的質素不受影響，加上品牌堅持手工製作，最終只是斥資５位數，在貼樽、入樽等工序加入自動化機器。

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現時山浪奶茶共有4種口味，梁稱今年內將會有新產品推出，希望會為品牌帶來大轉變。新產品是新口味、新包裝或是新形式，他未有透露。不過，他亦不時強調，認為奶茶只是「載體」，最重要的是背後的體驗。他最希望港式奶茶可以突破茶餐廳的界限，應用至不同的場合，例如派對、「散水茶」、公司活動等；故企業客戶亦是有發展潛力的領域之一。

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記者：葉泳珊

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