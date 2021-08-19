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【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入

理財智慧 18:15 2021/08/19

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這段時間，香港有不少打咭勝地，而在今個星期起，匯豐總行外牆的大型螢幕也將成為一景點，除了有運動員為主題的短片，還將有人氣偶像姜濤和PayMeow的宣傳短片，各位迷哥迷姐們記得要留意啦！

匯豐製作了一段以感謝香港運動員為主題的短片，由本周起，每晚在匯豐總行大廈外牆的大型螢幕播放。短片表揚運動員堅毅向前、勇敢追夢的精神。

另一方面，姜濤和PayMeow的宣傳短片則將於星期日（22日）起登場。姜濤人氣爆登，自其任代言的PayMe廣告播出後，用戶人數也大幅增加，至今已突破250萬用戶，故匯豐亦會於滙豐總行大廈外牆的大型屏幕加入PayMeow與人氣偶像姜濤的宣傳短片，為他們繼續增添人氣。

    點擊圖片放大
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PayMe是香港本地開發的電子錢包，本月開始推出總值400萬港元的獎賞。由即日至9月30日，PayMe用戶只要在任何PayMe for Business 商戶以PayMe消費滿100元，即有機會獲取高達500元獎賞，以及其他精選禮品。

大家除了到匯豐總行大螢幕觀看，亦可透過以下連結觀賞短片

 

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記者：張以正

PayMe Mirror 傑出運動員 運動員 運動 滙豐控股（00005）

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