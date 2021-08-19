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【中生製藥 1177】中生製藥預告半年多賺逾5倍 股價一度急漲逾9%

股樓投資 16:15 2021/08/19

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中生製藥（01177）昨日（18日）收市後發盈喜，料中績多賺逾5倍，股價今早曾高見7.05元，一度升9.1%，其後在大市跌幅加劇下升幅收窄，收報6.62元，升2.5%，成交額11.3億元。

【大行點睇】 大和憂監管及疫情風險 百度股價創新低【見下頁

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集團預期，截至今年6月底中期純利增長逾5倍，以去年同期賺12.4億元人民幣計，即期內純利74.4億元人民幣。集團指，主要受益於主營業務表現令人滿意，期內新產品、高毛利率產品銷售佔比上升，收入及毛利雙雙同比明顯提升，以及聯營公司財務表現強勁所帶動。

值得注意的是，集團去年12月以5.15億美元入股北京科興中維生物技術，持有其15.03%權益，料科興疫苗將為公司帶來一定貢獻。

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記者：郭秀慧

中國生物製藥（01177） 科興 疫苗 盈喜 港股 純利 成交

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