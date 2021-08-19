[北水基金】逾兩百隻北水基金逆市推 新經濟股ETF今出台成焦點

▲ 逾兩百隻新基金搶閘出台，無懼市况劇震。

在強監管的政策市主導下，中港股市續陷尋底格局，暫易跌難升，但內地媒體指，公募基金的發行熱度未减，由現時至9月底，多達212隻新基金密集搶推，當中以股票及混合產品等權益類基金為生力軍，且瞄準如新能源車、以及芯片半導體等高成長賽道。單以截至昨天（8月18日）計，已有159隻北水基金正在逆市發行，但暫未有公布本月上半個月吸金額。較矚目的新基金，是華夏連環推主打新經濟股的ETF，例如今天（19日）重磅首推的華夏恒生香港上市生物科技ETF，下周一（23日）再有華夏恒生互聯網科技ETF聯接基金應市。

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那邊廂，內地首間全資獨資的外資公司貝萊德，火速推首隻公募基金—貝萊德中國新視野混合基金，內媒指剛獲批，上述全球最大資產管理公司正加速在內地布局。

此外，今年以來共有1107隻新基金成立，吸資達2.02萬億元（人民幣，下同），權益產品佔半數，亦令內地公募基金成立逾廿年以來，累積總規模達23萬億元。

另方面，股市由牛轉熊，令有固定收益的保守基金變市場新寵，至今已成立的固收基金共237隻，吸資3861.16億元，打破去年的全年紀錄。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪