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Mastercard宣布將於未來10年　逐步淘汰信用卡磁條設計

環球政經 16:58 2021/08/19

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信用卡的交易方法技術日新月異，最經典的交易方式是將磁條式信用卡的磁條在POS機上划過，或者將晶片式信用卡插入卡槽，及後則延伸是在RFID機上以拍卡感應以作交易，萬事達卡公司（Mastercard）宣布，將於未來10年逐步淘汰磁條設計，並集中研發芯片和非接觸式支付等技術。

Mastercard指，將於2024年起在歐洲等地，廣泛使用芯片卡；在美國則於2027年開始引入新卡。在2029年時，將逐步淘汰旗下所有帶有磁條的信用卡及扣賬卡，到2033年Mastercard所有信用卡都不帶磁條。

芯片密碼的信用卡近年應用層面甚高，Mastercard今年第一季度的非接觸式交易量，按年增加逾10億次。Mastercard一名發言人接受《BBC》訪問表示，芯片密碼在全球的接受度已經很高，達到可開始逐步淘汰磁條的程度。

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責任編輯：黎淑雯
 

財務自由 英國廣播公司 POS 晶片 編輯 信用卡 歐洲 設計 美國

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