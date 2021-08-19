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【職場熱話】公司中層成夾心人 呻難忍人事問題兼內部權鬥 網民：搵得呢份人工預咗

理財智慧 19:09 2021/08/19

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成為公司的中層，到底是福是禍? 有不少人在公司工作幾年後，終於成為公司的中層員工，但畢竟凡事都是雙刃面，總有好處與壞處。作為中層，開始有更有的權力和更大的發展空間，開始要帶領團隊。同時，也成為公司內的「夾心階層」，要花更多時間去處理與上司和下屬的關係。有網民在網上發文，指自己作為公司的中層，面對極其複離的人事問題，例如公司內部的權鬥、上司的支援不足、「還人情」的問題等，希望轉去一些不用用腦和對人的工作。

兩名業主涉僭建屢不遵從清拆令　分別被判罰款逾5萬元【下一頁

有人認為只是取決於樓主是否接受較低的薪水或其他工種：「其實市場上也有不少不用對人的工作，例如保安員、會所的職員等，但可能月薪只有萬多元，不認為樓主可以接受」、「如果樓主是想維持差不多的薪金水平，只能考慮地盤或水電的工作，但樓主也需要修讀有關的課程，又要面對適應的問題， 否則只能認命」有不少網民也認為公司最大的麻煩並不是工作，而是如何處理好人際關係。

同場加映:【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?


也有其他網民鼓勵樓主，分享他們面對類似的困境，指：「作為公司的中高層也有自己的難處，剛剛入職的時候工作量最多又要受氣、作為中層又要兩面討好、成為做高層又要在背後受人批評，但這個是職場上的必經階段」、「我也正在經歷樓主類似的問題，反而我希望努力做好，努力存錢，供好自住的樓宇，便可以考慮轉行做其他自己有興趣的工作，寧願日後少賺點錢」

【筍工推介】屋宇署請合約技術主任 月薪2.1萬 主要職責一覽 【見下頁

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責任編輯：陳佳恩

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