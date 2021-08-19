【ET講股通】驚收水+共富陰霾夾擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日低開後跌勢加劇，午後恒生指數跌超過六百點，低見25183點。重磅科技股美團 （03960） 、騰訊 （00700） 下挫拖低大市；滙豐 （00005） 及港交所 （00388） 亦難逃一跌。《ET講股通》主持梁耀康（Dave）今日於節目內為你分析港股後市去向，歡迎留言問股。

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00：00 - 港股今日市況解讀 三大原因推跌港股

00：37 - 跌市原因一：聯儲局提早縮減買債規模

02：02 - 跌市原因二：內地強監管政策仍困擾市場

03：02 - 跌市原因三：內地「共同富裕」影響深遠

08：29 - 逆市硬淨板塊：水泥股＋奢侈品股

10：01- 恒生指數支持位在哪

13：39 - 盈喜股仍有景：中國高速傳動 （00658） 、嘉里建設 （00683） 、創科實業 （00669）

15：38 - 小型科技股未跟大隊跌：金蝶國際 （00268） 、阜博集團 （03738） 、微盟集團 （02013） 、中國軟件 （00354）

24：17 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景分析

29：10 - 股票分析：中國生物製藥 （01177） 股價前景分析

31：00 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景分析

34：09 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景分析

34：56 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景分析

37：50 - 股票推介：中國建築國際 （03311） 股價前景分析

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3036929

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，港股今日明顯受壓，主因有二︰一、儲局會議紀錄顯示年底開始收水；二、內地對中資股避險未完，憂慮強監管，勾起政策陰霾，最新的是「共富」概念。

中央提出「共富」，企業要讓利、做公益業務，如騰訊 （00700） 先後捐出1,000億元人民幣響應政策，但仍受監管狙擊。對企業來說，要做一些較少利潤的業務、面對讓利空間，要如何迎合、未來如何發展存疑，令前景出現很大不確定性。「共富」在不同層面比較負面，不同行業可能都會面對稅務問題，如開徵房產稅、資本增值稅均針對富人。

水泥、奢侈品股逆市俏 資金尋找板塊換馬

在此情況下，A股跌幅不多，但港股相對特別弱，因受龍頭科技股急挫拖累，外資紛減持中資股倉位。投資者選強沽弱，個別板塊如水泥、奢侈品，表現仍不俗，故整體市況實際不是咁弱，資金尋找板塊換馬。恒指跌幅雖大，但成交未有抽上，若恒指再向下，要留意之前低位24748點，倘失守要留意24100至24300支持位，會否造成「另一隻腳」，令股市彈一彈。

緊盯「國進民退」 下半年部署留意3方向

至於未來如何分析，國資委剛公布央企利潤勁，會聚焦新興產業、成立新央企集團，故留意「國進民退」的方向。綜合來說，央企加大發展，加上共富概念，下半年的部署宜留意基建、製造投資，以及中高端、輕奢消費這3個方向。另外，亦要留意盈喜股、績優股，而小型科技股亦未有跟大隊跌。

恒指全日跌550點，報25316點，大市成交1,649億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、中國生物製藥、快手、特步國際、港交所︰立即觀看】

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重溫今早《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股焦點速覽

01：25 - 美股外圍市況速覽

03：17 - 沈慶洪：澳洲現狀速報

04：28 - 美國聯儲局促減買債規模解讀

07：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路

08：38 - 港股結束四連跌惟未守二萬六 後市如何分析

11：00 - 騰訊 （00700） 業績解讀

13：24 - 騰訊 （00700） 股價前景分析

17：46 - 吉利 （00175） 業績解讀＋股價前景分析

22：48 - 績優股推介：招商銀行 （03968）

23：40 - 績優股推介：友邦 （01299）

24：28 - 港股開市前市況速報

26：42 - ET個股推介：海豐國際 （01308）

27：42 - 股票分析：建設銀行 （00939） 股價前景

29：02 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景

30：20 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景

31：33 - 股票分析：中國生物製藥 （01171） 股價前景

33：05 - 股票分析：中海油 （00883） 股價前景

34：30 - 股票分析：創科 （00669） 股價前景

36：50 - 股票分析：煤氣 （00003） 股價前景

38：25 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景

39：31 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景

41：23 - 股票分析：長汽 （02333） 股價前景

42：48 - 股票分析：ASM太平洋 （00522） 股價前景

44：24 - 澳洲樓價+澳元走勢分析

47：50 - 港股開市後市況速報

50：10 - 股票分析：金蝶國際 （00268） 股價前景

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