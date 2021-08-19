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【ET講股通】驚收水+共富陰霾夾擊（歡迎留言問股）

股市 15:45 2021/08/19

分享：

港股今日低開後跌勢加劇，午後恒生指數跌超過六百點，低見25183點。重磅科技股美團 （03960） 、騰訊 （00700） 下挫拖低大市；滙豐 （00005） 及港交所 （00388） 亦難逃一跌。《ET講股通》主持梁耀康（Dave）今日於節目內為你分析港股後市去向，歡迎留言問股。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3036929

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

***

重溫今早《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股焦點速覽　
01：25 - 美股外圍市況速覽
03：17 - 沈慶洪：澳洲現狀速報
04：28 - 美國聯儲局促減買債規模解讀
07：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路
08：38 - 港股結束四連跌惟未守二萬六　後市如何分析
11：00 - 騰訊 （00700） 業績解讀
13：24 - 騰訊 （00700） 股價前景分析
17：46 - 吉利 （00175） 業績解讀＋股價前景分析
22：48 - 績優股推介：招商銀行 （03968）
23：40 - 績優股推介：友邦 （01299）
24：28 - 港股開市前市況速報
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42：48 - 股票分析：ASM太平洋 （00522） 股價前景
44：24 - 澳洲樓價+澳元走勢分析
47：50 - 港股開市後市況速報
50：10 - 股票分析：金蝶國際 （00268） 股價前景
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