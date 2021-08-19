【人民幣定期存款】人民幣短存最受捧 1個月高息王4.88厘

▲ 人民幣短存受捧，現時以富邦的4.88厘年息膺高息王。

市場擔心美國收水，累非美貨幣轉弱，且緊盯下周四（8月26日）起舉行的全球央行年會，聯儲局主席鲍威爾會否露口風退市。正因後市變數多，專家建議先開立1個月的人民幣定期存款，好處是觀望市况，以免把閒資鎖死太久。現時1個月定期存款高息選擇多，如美資大行花旗提供2.5厘年息。

想知各行1個月人幣定存年息有幾多？可按下圖了解

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此外，今天（19日）離岸1個月拆息高企在3.02975厘水平，但市面相同存期的存息，不乏高於拆息，包括龍頭滙豐（HSBC）、以及中銀香港（02388）齊報3.5厘年息，在牌面上是蝕本搶存，但兩大發鈔行皆要求兌換資金才享最高特惠息。然而，不及富邦1個月享4.88厘年息，膺高息王。

那邊廂，建行亞洲搶大額存款，今天加半年期年息0.1厘、1年期略升0.05厘，齊報2.4厘，而門檻為100萬元人民幣。

港元半年定存0.8厘膺高息王【下一頁】

值得一提，敍造人幣短存亦可穩守突擊，畢竟9月22日儲局公布議息，適值中秋節之後，跨境人民幣拆息例緊，加上未幾是第3季的季結，以及內地國慶黃金周長假，屆時拆息動輒挾升，人民幣短存息有望跟加。

而展望滙價走向，光大銀行香港金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文回應本報查詢指，今年人民幣的低位為3月30日的6.58 ，高位是於5月31日創下6.355 。可是，隨着下半年波動性降低，估計不會再突破這兩個高低位，今年餘下時間料會在6.45至6.51的區間波動。

顏劍文補充，本來於年初曾預計人民幣年底目標價在6.4水平，呈小幅升值。不過，目前面對比較大挑戰，尤其是全球疫情有惡化趨勢，美元避險功能重現，美滙指數有可能挑戰93.5的高位，風險資產都或受壓。

另方面，星展香港高級經濟師周洪禮今早對媒體說，料年底人民幣約在6.6水平。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪