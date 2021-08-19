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【證監會】第二季刑事檢控增5倍 香港證監會大力打擊違規行為

股樓投資 15:36 2021/08/19

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香港證監會的工作報告反映，今年第二季正在調查的案件數量為62宗，按年增87.9%，按季增17%，已經提出刑事檢控則達到18宗，較去年同期3宗大幅增加5倍，而已執行搜查令的數量亦達到20宗，而去年周期僅為2宗。

另外，證監會針對上市公司相關欺詐及其他失當行為展開查詢的數量亦按年增加一倍，而就市場失當行為、欺詐、不當行為及違反紀律的失當行為發出指示按年亦增近倍，其中包括打擊「唱高散貨」等行為。今年被調查或懲罰包括上市公司、投行、券商及個人投資者。

證監會表示，將完善跨境監管，第二季與內地當局探討跨境監管合作及市場發展措施，就落實大灣區發展規劃中多項設施做好準備。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 香港 證監會

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