【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳雅貽　疫情無阻入職首年榮膺COT 母女檔拍住上創佳績

保險理財行業別具靈活自主的優勢，一直是雙職父母轉職的理想之選。任職公關多年的陳雅貽（Annie)，為了爭取更多時間陪伴女兒成長，去年跟隨在宏利服務23年的母親的步伐，透過「宏利C.E.O.計劃」投身財策行業。Annie憑藉勤勉認真與專業誠信的工作態度，配合公司的全方位支援，在「疫」境中入行仍創出佳績，首年即獲百萬圓桌會超級會員資格（Court of the Table, Million Dollar Round Table），踏出轉型成功的第一步！

現為宏利財富管理經理的Annie，轉職前擔任國際品牌的亞太區公關，搭乘飛機穿梭不同城市是常事，忙碌得大時大節也甚難與家人一同慶祝。「這是年輕人夢寐以求的工作，可以周圍飛，又品嚐到各國美食。惟隨着女兒出生，我的心態大有改變，很希望投放更多時間陪伴家人，再不想與女兒經常分隔兩地，錯過更多她的成長時刻，因而萌生轉工念頭。」

視母親為榜樣 推動保險助人

至於選擇保險行業及宏利，Annie不諱言是受母親，宏利分行經理劉瑞琼（Sarah）所影響，印象最深是小時候目睹獲得理賠的遺孀向母親致謝，而母親在宏利工作的23年間，一直獲獎無數，業績彪炳，卻無礙做好照顧家庭的天職，加上早前親歷家人患上危疾，更令她察覺到保險的重要性，因而決定跟隨母親的事業發展路，期望讓更多人了解保險的好處，從而得到充分的保障。

由資深公關變身保險初哥，一切由零開始，甫轉職更遇上疫情衝擊，Annie坦言難免有所憂慮，尤幸有曾於1997年金融風暴時入職的母親分享昔日經驗，原來當年經濟環境更嚴峻，然而置身逆境，有危便一定有機。「疫情下，各行業皆大受影響，若我留在公關行業，因應多個地區封關及整體消費意欲大減，品牌銷售量應聲下跌，很可能我已遭到裁員。相對而言，疫情令不少人意識到健康保障的重要性，反而帶來眾多機遇。」

要捕捉伴隨疫情而來的機遇，Annie指全憑秉持專業誠信、以客為先的信念，同時不斷付出努力，兼且用心聆聽及關顧客戶的真正需要，務求為他們度身訂造最合適的保障及理財規劃方案，由此便能贏得客戶的信任，成為對方在理財路上的良伴。

C.E.O. 計劃培育保險精英

身兼Annie的前輩與媽媽這兩大角色，Sarah直言很早已留意到Annie具備成為傑出理財顧問的三大特質，包括獨立的處事能力、周全的規劃能力，以及將他人的利益放在第一位的同理心，惟此前不想干預她的擇業決定，故未有主動招攬，直至她主動提出有意加盟，方作出百分百支持。

▲ Annie和Sarah（右）兩母女深信保險助人的理念，攜手在保險財策事業路上互相扶持。

「適逢宏利亦推出專為培育領袖精英而設的『Career of Excellence and Opportunities（C.E.O.）計劃』，尤其適合如Annie等已在其他行業累積了豐富經驗的人才，助他們在宏利同樣能發揮所長，收獲成功。」Sarah亦喜見Annie在宏利有一個好開始，入職首年已成為COT，更讚揚她比昔日的自己更具潛質，相信日後能取得更遠大的成就，青出於藍。

建立團隊力求持續成功

提到別具特色的C.E.O.計劃，Annie直言亦是吸引她投身宏利的關鍵元素，當中既提供每月津貼，緩解由高薪厚職轉型成財策顧問初期的不適應，加上為新人特設的一對一的培訓、由經驗豐富的同儕分享客戶個案及轉型心得、大量覆蓋不同專業範疇的課程，助她這類保險新人迅速掌握行業所需的銷售技巧、溝通能力及專業知識，花最短時間化身成獨當一面的專業財策顧問，令她對長遠發展更具信心。

繼去年以新人身份取下COT榮譽，今年Annie亦再展實力，只花了4個月時間便完成MDRT要求。展望未來，她期望能像母親一樣在行業達致持續成功，與客戶保持長期的朋友關係，持續傳遞專業及貼心的服務，並銳意建立一支高質素及高生產力的團隊，吸納目標一致的精英，盡力協助更多客戶實現人生不同目標。

▲ Annie為爭取更多時間陪伴女兒成長而加盟宏利，同時亦發掘到更稱心、更有意義的生活模式。

(特約)