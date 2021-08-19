【網民熱話】22歲港男自覺未老先衰 學歷不高搵錢不多 網民：可以考慮再讀書

22歲本應是人生的轉折點，有不少人開始離開校園，正式投身社會，成為「社會大學」的一員。但最近有網民在網上發問，題為「22歲未老先衰」，指自己本身學歷不高，正在做一份月薪14,000的白領工作，但每月要用10,000還款，因此每月可餘下的錢不多。同時，自己又不想讀書又未找到自己有興趣的技能，覺得每日的生活都得過且過，因此向其他網民問意見。

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有不少的網民都關心樓主的背景，例如學歷、工作、每月還10,000的原因等。樓主也有回應：「之前讀書因為信用卡和賭博欠下的款項和只有中六的學歷」有人建議樓主可以投考紀律部隊，但樓主回應：「因為仍有負債，怕資產審查過不到」也有人鼓勵樓主努力捱過這段還款時期，之後便會好，指：「因為每個月要還款，所以才覺得每月餘下的錢不多，但過了那段日子便會好」、「欣賞樓主願意還錢，他日還清所有債務，樓主的感覺便會完全不同，但也要提醒自己日後不要再犯同樣的錯」

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有網民建議樓主應該從事其他工種，例如地盤或銷售：「如果樓主學歷不高，覺得地盤工作非常適合你，可以賺錢又可以多學一門手藝」、「做銷售行業，始終多勞多得，也不需要任何學歷要求」最後有網民建議先裝備自己，日後考慮移民：「樓主可以找份薪金較高的藍領工作，盡快還清債務。同時去修讀一個專上課程，學好英文或一門技能，幾年後去外國重新開始。」

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撰文 : 陳佳恩