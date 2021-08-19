特朗普評拜登撤兵阿富汗：美國史上最尷尬

塔利班重新掌管阿富汗，美國總統拜登撤軍的決定引起多方批評。美國前總統特朗普接受美媒訪問，形容拜登撤軍阿富汗的處理方式，為美國有史以來最尷尬的一次。

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特朗普（Donald Trump）本周接受霍士新聞採訪，特朗普稱在處理撤軍的決定方面「無人會衰得過拜登。」（Nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden.）

特朗普稱美國多年來從未受過這種屈辱，更表示拜登今次處理撤軍方式，甚至差過美國第39任總統卡特（Jimmy Carter）1979年處理伊朗人質危機的手法。

特朗普表示他相信這次是美國有史以來面臨最尷尬的時刻，又表示：

我會說當中國目睹這種情況，他們很開心和在嘲笑我們。 （I will say when China watches this, they are so happy and they are laughing at us.）

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特朗普表示他看到平民抓住美軍運輸機，試圖逃離阿富汗卻從高空墜落，形容這是他所見過的最恥辱的時刻。

特朗普更表示雖然塔利班聲稱會進行談判，但他認為從歷史反映他們並不喜歡談判，更批評塔利班十分野蠻。

責任編輯：鄭錦玲