特朗普評拜登撤兵阿富汗：美國史上最尷尬

塔利班重新掌管阿富汗,美國總統拜登撤軍的決定引起多方批評。美國前總統特朗普接受美媒訪問,形容拜登撤軍阿富汗的處理方式,為美國有史以來最尷尬的一次。

特朗普(Donald Trump)本周接受霍士新聞採訪,特朗普稱在處理撤軍的決定方面「無人會衰得過拜登。」(Nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden.)

特朗普稱美國多年來從未受過這種屈辱,更表示拜登今次處理撤軍方式,甚至差過美國第39任總統卡特(Jimmy Carter)1979年處理伊朗人質危機的手法。

特朗普表示他相信這次是美國有史以來面臨最尷尬的時刻,又表示:

我會說當中國目睹這種情況,他們很開心和在嘲笑我們。

(I will say when China watches this, they are so happy and they are laughing at us.)