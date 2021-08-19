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【美股焦點】晶片製造商GlobalFoundries申請美國IPO　市值可高達250億美元

股樓投資 18:01 2021/08/19

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《路透社》引述消息人士指，全球第四大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）已向美國監管機構，秘密提交首次公開招股 （IPO）申請，預計公司上市市值可高達250億美元。

消息人士表示，GlobalFoundries 預計將於10月公佈其IPO申請，並在今年年底或明年初上市。具體取決於美國證券交易委員會 （SEC） 處理其申請的速度。GlobalFoundries 正與摩根士丹利（MS）、美國銀行（BAC）、摩根大通（JPM）、花旗集團（CN）和瑞士信貸集團（CSGN）就IPO展開籌備工作。由於申請是保密的，因此消息人士警告，IPO計劃會受金融市場影響，時間可能隨之變化。

《華爾街日報》在上月有報導指英特爾公司有意收購GlobalFoundries。不過，消息人士稱，英特爾尚未對GlobalFoundries正式提出報價，另外，GlobalFoundries亦擔心收購會面臨美國政府的嚴格反壟斷審查。

GlobalFoundries、Mubadala、英特爾及上述銀行拒絕評論評有關消息。

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責任編輯：黃苑筠

 

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