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【華潤啤酒】潤啤上半年公布業績獲唱好 瑞信大和齊提高目標價

股樓投資 15:11 2021/08/19

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華潤啤酒 （00291） 公布上半年業績，收入按年升12.8%、純利按年升106.4%，績後獲多間大行唱好，其中瑞信指公司9月開始產品料加價，將刺激股價，同時提高公司2021年至2023年的盈利預測，列為中國啤酒業的首選。該行認為，在高端化啤酒的趨勢下，即使第三季疫情對市場有所影響，但公司仍能維持全年次高檔及以上啤酒實現30%以上收入增長的目標，因此維持跑贏大市評級，同時目標價升至84元。

大和亦上調公司目標價至82.5元，指公司上半年產品及包裝成本增加，被高端化產品組合抵銷部分影響，該行特別提及公司將關閉部分低效廠房，並在策略性地區建立大型廠房。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 中國 目標價 純利 華潤啤酒（00291） 啤酒

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