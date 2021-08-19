Facebook新報告　揭用戶「最常瀏覽」內容

▲ Facebook今（19日）公布以美國市場為調查基礎的「最常瀏覽報告」，揭露Facebook用戶最關注的內容。

Facebook（fb）每日都充滿不同的資訊，用戶最常瀏覽的內容又是什麼？Facebook今（19日）公布以美國市場為調查基礎的「最常瀏覽報告」，揭露Facebook用戶最關注的內容。

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據報告指出，用戶「動態消息（News Feed）」頁面上的內容，有57%是來自用戶的朋友、家人發布的內容，其次則會是自己加入社團或群組的內容，共有19.3%。而第三大來源，就是粉絲專頁，佔14.3%。

值得關注的是，帶有超連結的內容，出現在用戶動態消息頁面的機會大幅下降，就算超連結是由親友用戶轉貼，能看到的機會也相當低。即有57%出現在動態消息頁面的內容，是來自親友或追蹤的對象，只有2.3% 是內文設有超連結。此情況顯示出，Facebook未有提供太多帶超連結內容觸及空間。

同時Facebook也指出，YouTube、Amazon、聯合國兒童基金會、Gofundme 和 Twitter分別是美國用戶最多瀏覽的網域。至於上季美國用戶瀏覽最多的內容，分別是：拜登總統的一篇貼文、一段5分鐘工藝品的影片以及關於意大利麵是否該放糖的爭論。

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責任編輯：曾曉汶