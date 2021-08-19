【山寨貨】半導體都有山寨？　日企調查：部分從舊電器拆出當新品

▲ 有日本企業進行調查，發現市場上有不少半導體假貨。（法新社圖片）

全球半導體短缺，令很多行業生產受阻。有日本企業進行調查，發現市場上有不少半導體假貨，比例甚至高達3成以上。

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據共同社報道，有企業在一般供貨渠道以外購買半導體，日本通訊設備製造商「沖電氣工業 」旗下子公司受其委託進行調查，同類委託有100份以上。調查發現，山寨半導體大部分是把產品上的廠家，改成大型企業的名稱。另有一些是從10年前生產的廢棄家庭電器中，取出當成新品的半導體；以及不合格產品。

報道又指，這些半導體產品，大部分被用於美容儀器、血壓計、行車記錄儀、電子煙。使用山寨半導體，有些電子產品會因初始故障無法啟動，甚至使用時起火冒煙。據指，山寨半導體是從中國、韓國、東南亞等地出口，很多是網上交易。由於半導體持續短缺，相信未來山寨半導體將會愈來愈多。

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責任編輯：葉泳珊