【網民熱話】部門同事走剩自己一個 新人考慮應否辭職 網民：內部問題早走早著

如果同部門的其他同事都辭職，整個部門只有你一個，你會否考慮辭職? 近日有網民在網上發文，指自己部門的同事因為不同的原因將會辭職，只留下樓主一人。樓主只是剛剛畢業，只有一年的工作經驗，但又要承擔其他同事離職後的工作量，因此在網上發文，問其他網民應否考慮辭職。

網民經歷:

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貼文一出後，引起不少網民的討論，大部分的網民都建議樓主應該辭職，而且認為老闆本身都有問題，指：「覺得你公司內部應該有不少問題，建議早日辭職」、「三個人的工作量只出一份薪水，當然早走早著」、「如果你做得來，老闆便不會積極請人；如果你做不來，老闆又會認為你工作能力問題。老闆見人手不足，也未有安排，可見老闆也不是好人」、「年資最久的同事辭職，又會因為和老闆起爭執辭退其他同事，只留下樓主一人，本身老闆和整間公司都有問題」

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但也有網民提醒樓主要考慮清楚：「另一個同事被辭退，雖然是意想不到的事，可能老闆也會請人去填補員工離去的空缺，樓主可以先考慮老闆之後的安排再決定。同時，樓主只有一年工作經驗，亦無可能完成三個人份量的工作，可以借機和老闆反映意見」樓主也有回應網民的建議，也已決定辭職：「我昨日已經向公司請辭，但也答應一個月後等新人上班交接好才離職，也祝新入職的同事『好運』」

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責任編輯：陳佳恩