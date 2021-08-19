塔利班擊斃無穿罩袍阿富汗女子 同日稱尊重女性權利

奉行伊斯蘭教原教旨的武裝組織塔利班時隔20年重掌阿富汗，當地女性處境引起關注。有傳媒報道指，塔利班士兵周二（17日）開槍擊斃一名無穿罩袍的阿富汗女子，惟同日塔利班聲稱會尊重女性權利。

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美國傳媒《霍士新聞》（Fox News）報道，阿富汗塔哈爾省（Takhar）塔盧坎地區（Taloqan）一名未有身穿罩袍女性，周二外出時被塔利班士兵擊斃。從網上流傳圖片可見，一名身穿傳統女性服飾的人躺在地上，附近有大量血跡，有其他人圍繞在旁。

在槍擊案發生同日，塔利班召開重新掌權後首個記者會。塔利班聲稱會按照他們對伊斯蘭教法的詮釋，尊重女性權利及容許她們工作，並敦促女性繼續工作及上學。塔利班對上一次統治阿富汗時，禁止女性在沒有男性監護人陪同下外出，亦禁止女性工作及接受教育。

報道又引述一名阿富汗人兼前美國國務院外判商指，塔利班士兵在首都喀布爾（Kabul）各地設立檢查站，毆打試圖前往機場離開阿富汗的平民。商人指有過萬名民眾試圖衝進機場，包括大量老弱婦孺，情況十分混亂。有塔利班士兵毆打平民，民眾在鐵絲網及圍牆湧入機場。

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商人表示，塔利班士兵正在社區尋找曾為美國工作的人，塔利班更曾向鄰居查問自己的資料。美國國務院表示阿富汗局勢變化迅速，當局正盡力撤離美國民眾及盟友。截至周二，仍有1.1萬美國公民滯留阿富汗，政府正安排航班撤離。

責任編輯：李俊儀