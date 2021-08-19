【港股追蹤】嘉里建設中期基本溢利增逾倍 每股派2.3元特別息 全日急升6%

嘉里建設（00683）公布，上半年基本溢利增113%至23.6億元，純利按年升251.3%至37.7億元，每股盈利為2.59元。公司預計出售嘉里物流（00636）股份，將獲不少於110億元，故派發特別股息2.3元；同時，公司將維持派發中期息0.4元，每股中期息連同特別息預料將有2.7元。嘉里建設全日升6%，報25.6元，成交5903萬元。

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嘉里建設上半年於香港及內地共錄得合約銷售81.9億元，達全年銷售目標61%。其中，香港達成合約銷售20.2億元，佔香港全年銷售目標36%；內地則錄61.7億元，佔內地全年銷售目標78%。集團的物業租賃收入增長14%至26.6億元，香港投資物業貢獻收入6.56億元，與去年同期相若；內地則增長兩成至19.9億元至20%。香港及內地分別佔本集團租賃總收入25%及75%。

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上半年毛利率下降4個百分點至57%，物業銷售業務毛利率升5個百分點至46%，但物業租賃業務毛利率則降3個百分點至77%。

嘉里建設指，內地市況轉好，上海及深圳等主要城市的資產出租率及單位租金均見改善，帶動股值上升。另外，香港組合估值趨穩，貨倉較去年同期錄得溫和增長。

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