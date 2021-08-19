兩名業主涉僭建屢不遵從清拆令　分別被判罰款逾5萬元

兩名業主由於一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周分別在觀塘裁判法院被定罪及判罰款逾5萬元。



屋宇署發指，有關個案涉及觀塘輔仁街一幢商住大廈的兩個僭建物。第一宗個案為一個面積約20平方米的天台違例搭建物，另一宗則涉及一個面積約11平方米的平台違例搭建物。該些僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向業主發出清拆令。



由於兩名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署於2017年提出檢控，並在觀塘裁判法院分別被定罪及各被判罰款逾2萬元。然而，該兩名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂再次提出檢控。兩宗個案的業主於本月10日分別再次被定罪及罰款5.7萬元及5.2萬元。



屋宇署發言人今日（19日）說：「僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以收阻嚇作用。」



根據《建築物條例》第40（1BA）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例第24（1）條送達予他的清拆令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁一年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

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責任編輯：黎淑雯

