【華為風暴】孟晚舟引渡案將於10月21日公佈裁決 　華為加拿大聲明指孟的憲章權利遭侵犯

▲ 華為副董事長孟晚舟引渡案在加拿大結束審訊。

華為副董事長孟晚舟引渡案在加拿大結束審訊，加拿大卑詩省最高法院表示，將於10月21日公佈裁決。華為加拿大發表聲明指，孟晚舟的辯護律師向法庭表示，孟晚舟的憲章權利（Charter Rights）受到侵犯，停止引渡是「唯一的補救措施」。辯護律師指，當局在政治驅動、非法拘禁、證據缺失與錯誤描述、違反國際習慣法四個範疇上濫用司法程序。

孟晚舟代表律師提交新證據，詳見【下一頁】

▲ 華為加拿大公司其後發表聲明。

聲明又指，在審理過程中，主審法官向檢方詢問，「就事實而言，一宗欺詐案在多年之後，仍沒有造成實際傷害，這是否顯得不尋常？」（"On the facts， isn't it unusal that one will see a fraud case with no actual harm many years later？"）檢方又被問到，「在一個被指為受害者的大型機構內，其內部顯然有無數的人知道相關事實，這些事實現在能被說成虛假陳述嗎？」。

聲明提到，華為一直堅信孟晚舟是清白的，亦相信加拿大的司法體系。華為指，集團至今仍會支持孟晚舟尋求自由和公義。

孟晚舟2018年12月在溫哥華機場被捕，美國當局以欺詐罪為由尋求引渡孟晚舟，指控她誤導銀行為華為處理違反美國貿易制裁的交易。

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編輯﹕賴奕羚