【華為風暴】孟晚舟引渡案將於10月21日公佈裁決 　華為加拿大聲明指孟的憲章權利遭侵犯

華為副董事長孟晚舟引渡案在加拿大結束審訊,加拿大卑詩省最高法院表示,將於10月21日公佈裁決。華為加拿大發表聲明指,孟晚舟的辯護律師向法庭表示,孟晚舟的憲章權利(Charter Rights)受到侵犯,停止引渡是「唯一的補救措施」。辯護律師指,當局在政治驅動、非法拘禁、證據缺失與錯誤描述、違反國際習慣法四個範疇上濫用司法程序。

聲明又指,在審理過程中,主審法官向檢方詢問,「就事實而言,一宗欺詐案在多年之後,仍沒有造成實際傷害,這是否顯得不尋常?」("On the facts, isn't it unusal that one will see a fraud case with no actual harm many years later?")檢方又被問到,「在一個被指為受害者的大型機構內,其內部顯然有無數的人知道相關事實,這些事實現在能被說成虛假陳述嗎?」。

聲明提到,華為一直堅信孟晚舟是清白的,亦相信加拿大的司法體系。華為指,集團至今仍會支持孟晚舟尋求自由和公義。

孟晚舟2018年12月在溫哥華機場被捕,美國當局以欺詐罪為由尋求引渡孟晚舟,指控她誤導銀行為華為處理違反美國貿易制裁的交易。

