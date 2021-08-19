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【互聯網監管】李小加：監管是社會平衡 　內地資本見慣風浪「最終都是茶杯裏的風暴」

新經濟追蹤 14:35 2021/08/19

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李小加是互聯網監管最終都是「茶杯裏的風暴」

中國內地早前接連推出政策加強監管互聯網、教育等行業，影響市場信心，港交所 （00388） 前行政總裁、「滴灌通」聯合創始人李小加接受本地傳媒訪問時表示，各行業發展過程中必須在效率及公平中取得平衡，大量的資本流入到不同的行業，然後引起很多行業的巨大的變化，「一定最終是監管」。

他認為中央對行業監管做法並非搖擺，而是社會平衡，又指全球的資本，包括內地的資本，風風雨雨、大風大浪，沒有什麼沒見過，「這些事情今天看上去是挺過不了的事情一樣，但最終都是茶杯裏的風暴」。

李小加指「滴灌通」長遠擬建交易平台，詳見【下一頁】

另一方面，李小加稱中國在全球的重要性日增，而香港連接內地和國際的定位不會改變，自己對香港從來沒有失去任何信心。他指香港有很強的生命力，面對近幾年的挑戰，中央及香港之間的互動仍然不斷的加深、加強。

李小加又指，內地像個大魚網，本身已是一個巨大網絡，如順著這個網絡，一定可找到遍布大江南北的企業，希望能將國際資本引入內地小微企業。他指，要向企業投資而非提供貸款，而投資是一種類似股權的概念，對小微企業來說，投資是與其同甘共苦。

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港股 香港交易所（00388） 李小加

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