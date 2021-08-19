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【新冠疫苗】60歲或以上以色列人打加強劑 有效率86%

環球社會熱點 14:22 2021/08/19

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以色列正為當地60歲或以上民眾接種新冠疫苗加強劑，當地醫療組織Maccabi Health Services周三（18日）公布初步研究結果。研究顯示60歲或以上以色列民眾接種第三劑輝瑞疫苗作加強劑後，有效率達86%。

美下月全國開打加強劑 與次劑最少隔8個月 【下一頁】

研究分別比較近15萬名以色列已接種輝瑞疫苗加強劑最少一周的60歲或以上民眾進行後續研究，與約67.5萬名於今年1月及2月接種兩劑疫苗的民眾的數據。上述兩組民眾的年齡、性別、社經地位均相若。

研究結果顯示已接種加強劑的民眾當中，只有37人確診新冠肺炎。而接種兩劑疫苗的組別當中，有1,064人確診。結果更指民眾接種新冠疫苗加強劑後，預防新冠肺炎的有效率達86%。

非洲印度發現假疫苗 世衛：威脅全球 【下一頁】

負責研究的學者佐哈爾（Anat Ekka Zohar）指，研究反映加強劑有效預防感染新冠肺炎及出現嚴重併發症情況，亦敦促尚未打加強劑的50歲或以上民眾盡快接種，以保護自己及家人。

以色列至今有超過110萬人已接種加強劑，當地疫苗諮詢委員會周四（19日）將開會討論，應否放寬至40歲或以下民眾接種疫苗加強劑。

責任編輯：郭麗明

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