鄭志剛展示新潮鞋戰利品「Nike X Travis Scott AJ1」　炒價至少兩萬多（圖集）

新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛向來活躍於潮流事物，鄭志剛最新在社交平台instagram 上載新限時動態，展示自己擁有近期在波鞋掀炒風的「Nike x Travis Scott x Fragment Air Jordan 1 High」。該鞋款一雙難求，甚至有NBA籃球員、本地藝員都歎難入手，個別網絡炒價更見20000港元。

鄭志剛以往不時穿著潮流波鞋接受訪問，甚至穿上西裝時也會用潮鞋配搭。鄭志剛以往較為鍾情於Adidas的「Yezzy」系列，擁有多款YEEZY 350、YEZZY 700球鞋，甚至受訪時親身說喜歡穿Yezzy 出席會議、開幕儀式或實體視察。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有不同品牌球鞋屬平常事，但鄭志剛似乎對熱門波鞋鍾有獨鍾，最新鞋款「Nike x Travis Scott x Fragment Air Jordan 1 High」在全球都有熱潮。

本地藝人ERROR組合193郭嘉駿都曾經在社交平台「求鞋」，引起一小陣風波，而東京奧運男子個人花劍金牌張家朗就有另一款「Nike x Travis Scott Air Jordan 1 Retro Hi」。

相關文章：

【新世界】鄭志剛：3月K11 Musea銷售增逾倍 藝術文化融入商業並非想像中貴

【新世界發展】鄭志剛「新造型」受訪 目標約5年後新世界非地產收入佔3成