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【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元　反請入侵黑客做首席安全顧問

商業 14:20 2021/08/19

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Poly Network邀請黑客擔任首席安全顧問，並強調不會追究法律責任。（法新社圖片）

區塊鏈網站Poly Network上週傳出遭黑客竊取價值達約6.1億美元（約港元47.5億）加密貨幣，不過隔日便出現戲劇性轉折，黑客主動歸還大部分資金，後來Poly Network又提出價值50萬美元（約港元390萬）的賞金，甚至邀請黑客擔任首席安全顧問，並強調不會追究法律責任。

報告：蘋果產品鐫刻服務　香港禁逾500個敏感字眼　僅次於中國

Poly Network在8月10日遭到駭客攻擊，黑客事後歸還了5.7億美元（約港元44億）的加密貨幣，但其中仍有超過2億美元（約港元15.5億）被鎖在指定帳戶中，需要黑客提供密碼才能解鎖。

對此，Poly Network宣稱只要黑客歸還剩下的金額，就會致贈價值50萬美元的賞金。黑客起初拒絕接受賞金，隨後又改口表示「考慮將這筆賞金提供給其他能入侵Poly Network系統的黑客」，藉此讓Poly Network發現更多安全漏洞。

Poly Network進一步向黑客喊話，表示公司不但願意提供50萬美元賞金，還將邀請黑客擔任首席安全顧問，並強調不會追究任何法律責任。

【疫市營商】 PayPal取消「先買後付」逾期罰款　不擔心會鼓勵遲交款項

【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援

責任編輯：李智美

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