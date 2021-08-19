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【蘋果爭議】 蘋果無理拒更新　FlickType停支援盲人用iPhone鍵盤

科技 16:15 2021/08/19

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著名鍵盤應用程式FlickType投訴指，因早前曾向蘋果發起訴訟，而被蘋果不斷無理拒絕更新，更因此需要停止支援為盲人用戶提供的iPhone鍵盤。( 圖片來源:FlickType官網及法新社）

蘋果（Apple）近日再惹上爭議。著名鍵盤應用程式FlickType投訴指，因早前曾向蘋果發起訴訟，而被蘋果不斷無理拒絕更新，更因此需要停止支援為盲人用戶提供的iPhone鍵盤。

根據The Verge報道，FlickType近日推出的更新並沒有添加任何新功能、僅包含錯誤修復和相關改進，卻仍無法通過蘋果的審查。而蘋果拒絕的理由是，如果不授予完全的訪問權限，這款輸入法就無法運行。FlickType創辦人Kosta Eleftheriou認為，該問題早在3年前就已經得到了解決，已嘗試9次與蘋果聯繫，但仍未得到任何回應。

Eleftheriou表示，他曾在今年2月公開指控蘋果App Store上存有多款偽冒Apple Watch鍵盤輸入法的應用程式，並在3月向蘋果發起訴訟，理由是該公司未能讓開發者擺脫山寨應用程式的困擾。而他相信，蘋果是為早前其指控蘋果的言論作出報復，才不斷無理拒絕更新。

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而目前由於蘋果不斷無理拒絕更新，FlickType被迫停止支援為盲人用戶提供的iPhone鍵盤，並將於下次更新刪除該鍵盤。而Apple Watch版本的鍵盤則仍然可用。

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責任編輯：張凱琳

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