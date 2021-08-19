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【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率

商業 14:00 2021/08/19

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管理層要了解員工、具有同理心，被視為管理要素。（資料圖片）

管理層要了解員工、具有同理心，被視為管理要素。然而，Businessolver的 2021 年工作場所同理心狀況報告顯示， 68% 的行政總裁憂慮，若在工作場所表現具有同理心，受到的尊重會減少，較去年增加 31 個百分點。更有 70% 的行政總裁表示，很難在工作中保持同理心，按年增加 29 個百分點。

為何管理層在最新的報告中，較過去更難展現同理心？據外媒報道，新冠肺炎疫情下員工須在家工作，期間鬧出不少笑話。並舉例會議期間子女闖進房間、貓跳在桌上或壓着電腦等。惟疫情爆發已逾1年半，重覆相同的經歷會令人甚難具同理心或出現「同情疲勞」。

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然而，管理層表現具有同理心，能夠有助互信外，還能夠幫助員工更好地表達自己和應對壓力，從而提高生產力。如何重新擁有同理心？擁有逾 25 年與遭受創傷的人合作的律師Katharine Manning稱，雖然不同人要有不同的應變方法，但要在工作環境中表現表現同理心和同情心，基本有5個步驟。

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1. 保持好奇
當有同情疲勞跡象或感覺不到有同理心時，要先質疑為什麽。只有找出態度變化的原因，才有機會得到答案。

2. 確定需求並要滿足
當了解缺乏同理心和耐性的原因，便要著手尋找解決方案，以滿足需求。

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3. 小心完美主義
意思是避免不切實際的期望。若自己很難做到的目標，請給予自己同情心，不可給多太大的壓力。

4. 設定界限
同理心不是一條單向路線，明白他人的同時，還要了解自己。Manning建議認清自己的界限，明白自己無法解決所有問題，以確保不會過度緊張，造成同情疲勞。

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5. 保重自己
同情疲勞的原因可能是太多的負面情緒，這時候須花時間，減輕自己的壓力，例如做運動、冥想等。

責任編輯：馬意文

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