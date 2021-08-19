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【三星遭投訴】為保用戶體驗　三星暫停於自家Apps置入廣告

科技 15:00 2021/08/19

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三星近日宣布，將會推出最新的One UI系統更新，並決定在此更新後，停止在所有在三星產品的內置Apps置入廣告。(圖片來源:三星官網）

三星（Samsung）在去年推出One UI更新後，開始在音樂、天氣、Samsung Health和Samsung Pay等內置應用程式（Apps）投放廣告，引起眾多使用者不滿。在外界強烈反對的壓力下，三星近日宣布，將會推出最新的One UI系統更新，並決定在此更新後，停止在所有在三星產品的內置Apps置入廣告。

三星總裁盧泰文（TM Roh）表示，三星將在近期推出One UI系統的更新中，移除其獨家應用程式內的廣告，包括Samsung Health和Samsung Pay等。據The Verge引述該公司的聲明指，One UI更新將在今年內推出。

三星表示，其首要任務是根據消費者的需求和願望，為他們提供創新的使用者體驗。盧泰文補充，三星願意傾聽員工及使用者的聲音，期望能就此化解員工與使用者的不滿。

【撤中失敗】越南疫情影響　蘋果、Google供應鏈撤中計畫暫緩

事實上，目前包括三星Note與S系列高階旗艦手機的內置應用程式，也被投放大範圍的橫幅廣告，引大量消費者質疑，並稱用錢買手機不應附帶廣告，此舉無疑正影響用戶對品牌的忠誠度。

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責任編輯：張凱琳

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