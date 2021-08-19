美大使館不保證安全到機場 塔利班曾同意設安全通道

塔利班重新掌管阿富汗後當地發生混亂，美方曾稱塔利班同意於機場設立安全通道，讓阿富汗民眾及美國僑民等能安全快速離開阿富汗。但美國駐喀布爾大使館表示，他們無法保證人們能安全抵達機場。

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美國駐喀布爾大使館周三（18日）向美國公民發表安全警報，稱美國政府無法保證他們能安全抵達喀布爾機場。大使館又表示，他們會以先到先得的方式決定撤僑航班的座位安排，提醒美國公民可能要在機場等候一段長時間才能成功上機。

但美國大使館、美國國務院與美軍的説法不一，令外界憂慮美國公民能否通過安全通道順利離開阿富汗。

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）於數小時後表示，塔利班同意為美國公民設安全通道的承諾似乎仍然堅固，但提到報道顯示塔利班正試圖阻止阿富汗人前往機場離開該國。

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謝爾曼強調，國務院在卡塔爾多哈的團隊正與塔利班官員會面，以明確表示美方希望塔利班允許所有美國公民、其他外國國民和所有希望安全離開的阿富汗人撤離。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）則表示，塔利班目前保證持有美國護照人士可安全前往機場。

責任編輯：鄭錦玲