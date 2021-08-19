  • 28°C
香港時間 : 2021819日 (四) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中移動941沿上升軌而上　欲吸納留意哪個價位

股市 13:20 2021/08/19

分享：

中國移動 （00941） 回A上市再有進展，中移動股價逆市造好，早段升逾1%，高見52.25元。看好中移動欲趁勢買入，獨立股評人沈慶洪建議這個價位，但提醒投資者要留意一點，立即點擊收看／收聽。

【你可能有興趣：騰訊700業績後股價乏力上　短綫未樂觀？

【你可能有興趣：金蝶國際268擴損擴大股價反爆升　欲追貨者勿心雄

***

重溫《ET開市直擊》足本版（點擊開聲聽↓）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　

01：25 - 美股外圍市況速覽

03：17 - 沈慶洪：澳洲現狀速報

04：28 - 美國聯儲局促減買債規模解讀

07：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路

08：38 - 港股結束四連跌惟未守二萬六　後市如何分析

11：00 - 騰訊 （00700） 業績解讀

13：24 - 騰訊 （00700） 股價前景分析

17：46 - 吉利 （00175） 業績解讀＋股價前景分析

22：48 - 績優股推介：招商銀行 （03968）

23：40 - 績優股推介：友邦 （01299）

24：28 - 港股開市前市況速報

26：42 - ET個股推介：海豐國際 （01308）

27：42 - 股票分析：建設銀行 （00939） 股價前景

29：02 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景

30：20 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景

31：33 - 股票分析：中國生物製藥 （01171） 股價前景

33：05 - 股票分析：中海油 （00883） 股價前景

34：30 - 股票分析：創科 （00669） 股價前景

36：50 - 股票分析：煤氣 （00003） 股價前景

38：25 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景

39：31 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景

41：23 - 股票分析：長汽 （02333） 股價前景

42：48 - 股票分析：ASM太平洋 （00522） 股價前景

44：24 - 澳洲樓價+澳元走勢分析

47：50 - 港股開市後市況速報

50：10 - 股票分析：金蝶國際 （00268） 股價前景

51：42 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

金蝶國際268擴損擴大股價反爆升　欲追貨者勿心雄
今日
金蝶國際268擴損擴大股價反爆升　欲追貨者勿心雄
騰訊700業績後股價乏力上　短綫未樂觀？
今日
騰訊700業績後股價乏力上　短綫未樂觀？
市況波動轉月供股票　月供5000元應揀哪些股票？
2021/08/18
市況波動轉月供股票　月供5000元應揀哪些股票？
創科669前景俏　買賣策略有蹺妙
2021/08/18
創科669前景俏　買賣策略有蹺妙
港交所388初步有支持　短綫上望幾多？
2021/08/18
港交所388初步有支持　短綫上望幾多？
中國移動（00941） 沈慶洪 港股 股票

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後跌逾400點　騰訊績後跌1%、美團跌半成阿里巴巴再破底（不斷更新）

下一篇文章

【美國縮表】一文看清各界評聯儲局擬年底前啟動縮表　新加坡銀行料聯儲局12月起每月減買債150億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」指父無申報利益　萬洲：指控失實
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」指父無申報利益　萬洲：指控失實
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%