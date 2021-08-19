  • 29°C
香港時間 : 2021819日 (四) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿富汗流亡總統否認捲款私逃 證實身處阿聯酋

環球社會熱點 13:56 2021/08/19

分享：

塔利班佔領阿富汗首都喀布爾後，流亡外國的阿富汗總統加尼被指帶大量現金出逃。加尼在社交平台上載影片稱，流亡海外是為避免流血衝突，離開阿富汗時僅帶走少量衣物。阿聯酋政府周三發表聲明，證實加尼正身處阿聯酋。

換走塔利班旗幟遭槍擊 阿富汗最少3人死 【下一頁】

加尼（Ashraf Ghani）逃出阿富汗後，外界對他可能會流亡至哪個國家作多次揣測，料他可能前往鄰國烏茲別克（Uzbekistan）及塔吉克（Tajikistan）等地。阿聯酋政府周三（18日）發表聲明證實，該國基於人道主義理由收留加尼及其家屬，但拒絕透露加尼詳細住處。

加尼周三（18日）在Facebook上載影片表示，如果留下就會在喀布爾（Kabul）目睹流血事件。加尼又指他很可能會被捕甚至被殺，是在政府官員建議下離開阿富汗。加尼強調當地不應因權利鬥爭而變成另一個敘利亞或也門（Yemen），他是被迫離開。

否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂 【下一頁】

阿富汗駐塔吉克大使早前聲稱加尼攜帶1.69億美元（約13.2億港元）國家資產逃走，並呼籲國際警察拘捕加尼。加尼在影片中反駁上述指控，指他離開時只帶了1件背心及少量衣服。加尼表示造謠者試圖針對自己作人格謀殺，更表示不相信他的人可以去詢問海關官員，強調他帶現金逃跑的傳言毫無根據。

加尼更表態支持塔利班與前政府官員舉行會談，希望取得成功。他目前正尋求重返阿富汗，稱希望繼續為阿富汗人尋求正義而努力。

責任編輯：李俊儀

相關文章

換走塔利班旗幟遭槍擊 阿富汗最少3人死
今日
換走塔利班旗幟遭槍擊 阿富汗最少3人死
否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂
今日
否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂
美宣布下月起廣泛接種加強劑 指疫苗效用隨時間減弱
2021/08/18
美宣布下月起廣泛接種加強劑 指疫苗效用隨時間減弱
凍結阿富汗政府在美資產 美國堵塔利班潛在財源
今日
凍結阿富汗政府在美資產 美國堵塔利班潛在財源
塔利班願提供安全通道往機場 美國加快撤僑
2021/08/18
塔利班願提供安全通道往機場 美國加快撤僑

你可能感興趣

換走塔利班旗幟遭槍擊 阿富汗最少3人死
今日 12:37
換走塔利班旗幟遭槍擊 阿富汗最少3人死
否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂
今日 11:55
否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂
美宣布下月起廣泛接種加強劑 指疫苗效用隨時間減弱
22:51 2021/08/18
美宣布下月起廣泛接種加強劑 指疫苗效用隨時間減弱
社交平台 政治 阿富汗 戰爭 阿聯酋 Facebook 敘利亞 也門

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間14:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】美下月全國開打加強劑 與次劑最少隔8個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間14:00）
英國推阿富汗難民安置計劃 婦女兒童優先
英國推阿富汗難民安置計劃 婦女兒童優先
阿富汗男自拍逃難 疑似「掹」美軍C-17起飛（有片）
阿富汗男自拍逃難 疑似「掹」美軍C-17起飛（有片）
阿富汗政府軍傳收復1首府 副總統呼籲反抗
阿富汗政府軍傳收復1首府 副總統呼籲反抗
撤離阿富汗軍機得7個人坐 德國惹抨擊
撤離阿富汗軍機得7個人坐 德國惹抨擊
撤離運輸機底發現人體遺骸 美軍展開調查
撤離運輸機底發現人體遺骸 美軍展開調查