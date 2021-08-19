阿富汗流亡總統否認捲款私逃 證實身處阿聯酋

塔利班佔領阿富汗首都喀布爾後，流亡外國的阿富汗總統加尼被指帶大量現金出逃。加尼在社交平台上載影片稱，流亡海外是為避免流血衝突，離開阿富汗時僅帶走少量衣物。阿聯酋政府周三發表聲明，證實加尼正身處阿聯酋。

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加尼（Ashraf Ghani）逃出阿富汗後，外界對他可能會流亡至哪個國家作多次揣測，料他可能前往鄰國烏茲別克（Uzbekistan）及塔吉克（Tajikistan）等地。阿聯酋政府周三（18日）發表聲明證實，該國基於人道主義理由收留加尼及其家屬，但拒絕透露加尼詳細住處。

加尼周三（18日）在Facebook上載影片表示，如果留下就會在喀布爾（Kabul）目睹流血事件。加尼又指他很可能會被捕甚至被殺，是在政府官員建議下離開阿富汗。加尼強調當地不應因權利鬥爭而變成另一個敘利亞或也門（Yemen），他是被迫離開。

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阿富汗駐塔吉克大使早前聲稱加尼攜帶1.69億美元（約13.2億港元）國家資產逃走，並呼籲國際警察拘捕加尼。加尼在影片中反駁上述指控，指他離開時只帶了1件背心及少量衣服。加尼表示造謠者試圖針對自己作人格謀殺，更表示不相信他的人可以去詢問海關官員，強調他帶現金逃跑的傳言毫無根據。

加尼更表態支持塔利班與前政府官員舉行會談，希望取得成功。他目前正尋求重返阿富汗，稱希望繼續為阿富汗人尋求正義而努力。

責任編輯：李俊儀