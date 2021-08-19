  • 28°C
香港時間 : 2021819日 (四) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國縮表】一文看清各界評聯儲局擬年底前啟動縮表　新加坡銀行料聯儲局12月起每月減買債150億美元

宏觀解讀 13:18 2021/08/19

分享：

【美國縮表】一文看清各界評聯儲局擬年底前啟動縮表

美國聯儲局7月議息會議紀錄顯示，部分與會的儲局官員希望年底前啟動減少買債計劃。年內減少買債的討論首次在聯儲局會議中出現，引來市場震盪，美滙指數升至約93.4水平，美股道指周三則倒跌382點收市。市場普遍認為，聯儲局將於餘下3次議息會議中，討論減買債的部署。

聯儲局7月議息紀錄詳情，可見【下一頁】

新加坡銀行

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾·莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）認為，聯儲局會議紀錄較市場預期稍為「鷹派」，導致股市向下，並對美元構成支持，預期聯儲局會於11月會議上宣布開始減少買債計劃，並於12月起每月減少買債150億美元，意味買債規模將由目前的1200億美元，降至1050億美元。

他續稱，聯儲局只會逐步減少買債，意味於明年第四季前，仍會繼續其「印銀紙」舉措，以支持美國經濟復甦之路，利好風險資產。

華僑永亨銀行

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，多位儲局官員認為若經濟復甦符合預期，可能適合今年開始放慢買債步伐，因此今年餘下三次議息會議中，開始縮減每月購買1,200億美元國債和抵押貸款證券的規模似乎已逐漸成為市場共識。不過，就市場反應來看，由於縮減量寬（QE）的時間表仍然未明確，加上考慮加息的前提為就業市場可否延續當前強勁的復甦勢頭，投資者繼續保持謹慎的態度，故美債息未能進一步上升，關注會否令美元指數的升勢在93.5的水平遇阻。

未來市場將轉移焦點至美聯儲8月26至28日的Jackson Hole會議，以及8月非農就業報告，以判斷聯儲局何時實現收緊貨幣政策。

相關文章：【美國縮表】美銀基金經理調查：28%料聯儲局於Jackson Hole年會透露減買債部署

相關文章：【美國縮表】鮑威爾：尚未確定變異病毒會否影響經濟復甦　美國服務業仍有數百萬人失業

 

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

經濟 貨幣政策 縮表 美國聯儲局

上一篇文章

中移動941沿上升軌而上　欲吸納留意哪個價位

下一篇文章

【銀行股】恒生挫1.5%創逾1個月低　遭高盛削評級「更看好中銀、滙豐、渣打」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」指父無申報利益　萬洲：指控失實
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」指父無申報利益　萬洲：指控失實
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%