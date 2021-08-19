【美國縮表】一文看清各界評聯儲局擬年底前啟動縮表　新加坡銀行料聯儲局12月起每月減買債150億美元

▲ 【美國縮表】一文看清各界評聯儲局擬年底前啟動縮表

美國聯儲局7月議息會議紀錄顯示，部分與會的儲局官員希望年底前啟動減少買債計劃。年內減少買債的討論首次在聯儲局會議中出現，引來市場震盪，美滙指數升至約93.4水平，美股道指周三則倒跌382點收市。市場普遍認為，聯儲局將於餘下3次議息會議中，討論減買債的部署。

聯儲局7月議息紀錄詳情，可見【下一頁】

新加坡銀行

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾·莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）認為，聯儲局會議紀錄較市場預期稍為「鷹派」，導致股市向下，並對美元構成支持，預期聯儲局會於11月會議上宣布開始減少買債計劃，並於12月起每月減少買債150億美元，意味買債規模將由目前的1200億美元，降至1050億美元。

他續稱，聯儲局只會逐步減少買債，意味於明年第四季前，仍會繼續其「印銀紙」舉措，以支持美國經濟復甦之路，利好風險資產。

華僑永亨銀行

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，多位儲局官員認為若經濟復甦符合預期，可能適合今年開始放慢買債步伐，因此今年餘下三次議息會議中，開始縮減每月購買1,200億美元國債和抵押貸款證券的規模似乎已逐漸成為市場共識。不過，就市場反應來看，由於縮減量寬（QE）的時間表仍然未明確，加上考慮加息的前提為就業市場可否延續當前強勁的復甦勢頭，投資者繼續保持謹慎的態度，故美債息未能進一步上升，關注會否令美元指數的升勢在93.5的水平遇阻。

未來市場將轉移焦點至美聯儲8月26至28日的Jackson Hole會議，以及8月非農就業報告，以判斷聯儲局何時實現收緊貨幣政策。

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