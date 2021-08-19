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【Netflix新功能】Netflix宣布iOS空間音訊正式啟用　惟需符合2條件

科技 13:09 2021/08/19

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蘋果（Apple）今年中宣布，在Apple Music上推出「空間音訊」（Spatial Audio）功能。

蘋果（Apple）今年中宣布，在Apple Music上推出「空間音訊」（Spatial Audio）功能。終在近日將空間音訊功能，擴展到影音串流平台Netflix上，部分用家可在近日更新Netflix程式之後啟用。

【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶

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據外國科技網站9To5Mac報道指，Netflix官方確認，現時已正逐步開放「空間音訊」功能。不過要在iPhone與iPad的Netflix啟用空間音訊，就至少需要將系統更新到iOS 14。如已更新到最新版，但仍沒有這項新功能，請需內心等候，留意是否有更新版。

值得一提的是，空間音訊對於設備也有2大要求，僅有AirPods Pro、AirPods Max兩款耳機可使用，一般的AirPods不支援。而且也需要搭配iOS 14設備，且需是iPhone 7、iPad 6、iPad mini 5、iPad Air 3、iPad Pro 3後的新機款。

根據蘋果資料顯示，空間音訊帶有動態頭部追蹤功能，觀看電影或影片時有劇院般環繞音效，用家可體驗被聲音包圍的感受。蘋果也預計將會在iOS 15加入「空間化立體聲」功能，預計可再將空間音訊功能提升到更高水準。

【串流平台】坐擁530萬名付費用戶　Viu在東南亞訂閱數擊敗Netflix

責任編輯：曾曉汶

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