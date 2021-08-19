騰訊700業績後股價乏力上　短綫未樂觀？

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騰訊 （00700） 公布比市場預期理想的業績，惟對騰訊股價未起太大作用。騰訊股價今早高開後回軟，早段升逾3%後，未幾倒跌低見429.4元。獨立股評人沈慶洪指，由於政策監管陰霾未散，騰訊股價短綫仍會有較大波動，想知支持位及買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。
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00：00 - 港股焦點速覽
01：25 - 美股外圍市況速覽
03：17 - 沈慶洪：澳洲現狀速報
04：28 - 美國聯儲局促減買債規模解讀
07：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路
08：38 - 港股結束四連跌惟未守二萬六 後市如何分析
11：00 - 騰訊 （00700） 業績解讀
13：24 - 騰訊 （00700） 股價前景分析
17：46 - 吉利 （00175） 業績解讀＋股價前景分析
22：48 - 績優股推介：招商銀行 （03968）
23：40 - 績優股推介：友邦 （01299）
24：28 - 港股開市前市況速報
26：42 - ET個股推介：海豐國際 （01308）
27：42 - 股票分析：建設銀行 （00939） 股價前景
29：02 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景
30：20 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景
31：33 - 股票分析：中國生物製藥 （01171） 股價前景
33：05 - 股票分析：中海油 （00883） 股價前景
34：30 - 股票分析：創科 （00669） 股價前景
36：50 - 股票分析：煤氣 （00003） 股價前景
38：25 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景
39：31 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景
41：23 - 股票分析：長汽 （02333） 股價前景
42：48 - 股票分析：ASM太平洋 （00522） 股價前景
44：24 - 澳洲樓價+澳元走勢分析
47：50 - 港股開市後市況速報
50：10 - 股票分析：金蝶國際 （00268） 股價前景
51：42 - 財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股