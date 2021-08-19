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今日推介吉利｜滙豐、電能、領展、比亞迪、長汽最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/19

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恒生指數中午收報25425點，跌441點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利 （00175） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、電能 （00006） 、領展 （00823） 、比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 吉利汽車（00175） 滙豐控股（00005） 電能實業（00006） 領展房產基金（00823） 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 石鏡泉

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