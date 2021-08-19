年內收水已成定局　美元走高人幣回調

隔夜聯儲局會議紀錄顯示，大部分委員同意於未來數月開始減少買債。儘管勞動市場復甦與疫情前仍有一段距離，通脹回升已經達標。月初出爐的強勁就業報告理應令聯儲局鷹派成員佔上風，即使變種病毒為經濟前景帶來更多不確定性，聯儲局於年內啟動退市計劃似乎已成定局。會議紀錄公布後，美元進一步走強，美滙指數突破年內新高至93.5水平，歐元失守1.17關口，10年前美債債息於1.26%靠穩。市場關注聯儲局收水風險，美股下挫。

一眾新興亞洲市場貨幣受壓，離岸人民幣亦邁向6.5關口。筆者預期，聯儲局與人行的貨幣政策分化將進一步打壓人民幣走勢。當聯儲局的退市計劃如箭在弦，人行卻在7月份透過全面降準釋放寬鬆訊號。本月人行選擇續作大部分的到期的中期信貸便利（MLF）顯示，央行有意維持流動性合理充裕。儘管本月MLF中標利率不變，筆者亦不完全排除貸款市場報價利率（LPR）輕微下調的可能性。事實上，人民幣兌美元在最近數周走勢非常穩定，導致人民幣一籃子指數持續走高至5年半高位，為中國出口帶來一定隱憂。透過出其不意的LPR降息，將可以帶動人民幣輕微貶值，紓緩中國經濟增長放緩的壓力。