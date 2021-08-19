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Windows版本iCloud增密碼管理功能　支援Edge及Chrome擴充外掛

科技 12:34 2021/08/19

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蘋果（Apple）宣布，為Windows版本的iCloud應用程式推出 12.5 版更新，除了修復iCloud無法正常同步等問題外，還為Windows版本iCloud加入密碼管理工具。

Windows版本iCloud雖然已推出一段時間，但一直以來與Windows的相容性仍相當低。近日蘋果（Apple）宣布，為Windows版本的iCloud應用程式推出 12.5 版更新，除了修復iCloud無法正常同步等問題外，還為Windows版本iCloud加入密碼管理工具。

【Apple】蘋果將自動偵測iPhone、iCloud照片　阻兒童色情圖像外流

【數據洩漏】研究： iOS、Android正洩露用戶數據　第三方app錯用雲端服務

Windows用戶現時可使用iCloud的密碼管理工具，連結到自己設定在iCloud鑰匙圈的各類密碼，並且可以添加、編輯、複製、刪除和搜尋等。同時，打開iCloud設定後，下方密碼欄位也多了管理Microsoft Edge或Google Chrome的iCloud擴充外掛的功能，安裝之後，就能使用自動填入Autofill iCloud密碼的功能。

而目前iCloud for Windows 支援Windows 10 18362.145以上版本，並提供以下功能，包括：可同步iCloud資料、照片、郵件、聯絡人和行事曆、書籤及密碼。

【Facebook】Facebook更新數據轉移工具　新增支援Google日曆、Photobucket相簿

責任編輯：曾曉汶

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