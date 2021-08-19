【業績│地產股】嘉里建設半年基礎溢利增1.1倍、中期息連特別息2.7元　午後升逾半成

▲ 嘉里建設上半年在香港及內地共錄得合約銷售81.9億元，佔全年銷售目標61%。

嘉里建設 （00683） 上半年基礎溢利增加113%至23.6億元，計入投資物業公允價值變動的列帳溢利就增加251%至37.7億元。嘉里建設今年宣布出售嘉里物流 （00636） 股份，公司預期將從部分要約、配售協議及嘉里物流宣派的特別股息中，獲得款項淨額不少於110億元，決議派發特別股息每股2.3元，相當於所得款項淨額預期範圍內約25%至30%，但特別股息的宣派須待出售嘉里物流完成後方可作實。

嘉里建設與此同時維持中期股息0.4元，每股中期息連同特別息預料將有2.7元，中期息會在9月17日派發、特別息派發日須待公布。

嘉里建設擬宣派特別息2.3元後，午市股價升逾半成，最新升5.4%至25.45元，成交增至2880萬元。

嘉里建設表示，基礎業務主要由於內地市況轉好，在上海和深圳等主要城市的資產出租率和單位租金均見改善帶動估值增加，同時香港組合估值趨穩，貨倉較去年同期錄得溫和增長。嘉里建設中期股息維持每股0.4元。

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上半年中港合約銷售佔全年目標61%

嘉里上半年在香港及內地共錄得合約銷售81.9億元，佔全年銷售目標61%。其中，香港達成合約銷售20.2億元，佔香港全年銷售目標36%；內地則錄61.7億元，佔內地全年銷售目標78%。

集團物業租賃收入增長14%至26.6億元%。香港投資物業貢獻收入6.56億元，與去年同期相若；內地則增長兩成至19.9億元20%。香港及內地分別佔本集團租賃總收入25%及75%。

上半年毛利率下降4個百分點至57%，物業銷售業務毛利率升5個百分點至46%，但物業租賃業務毛利率則降3個百分點至77%。

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