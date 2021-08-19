【中國華融】華融一年勁蝕千億 搵「國家隊」救亡

停牌多時的中國華融（02799）發盈警，2020年預計淨虧損達1029.03億元（人民幣，下同），而2019年公司賺14.24億元。

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勁蝕原因主要是，公司須為前董事長賴小民的激進經營、無序擴張造成的風險資產持續清理和處置。同時，疫情造成的市場衝擊，部分客戶履約能力下降，當期部分資產質量加速劣變，造成了信用減值損失和公允值變動損失。

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面對如此巨額虧損，華融宣布引入包括中信集團、中保投資、中國人壽資產管理、中國信達資產管理及遠洋資本等5大戰略投資者。是次引進戰略投資者，是擬通過發行新股份的方式引入多個投資者對公司進行增資，僅涉及資本重組，並無計劃進行債務重組。



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資料顯示，華融之前第一大股東為財政部，持股61.41%；社保基金為第二大股東，持股6.34%。在此次引入戰投之後，中信集團、中國人壽、信達資產5大公司等將成為中國華融的新增主要股東。

華融強調，公司流動性風險可控，將始終以負責任態度認真履行債務償付義務。受獲得「國家隊」救亡的消息刺激，華融旗下美元債大漲，今早華融2025年到期、票息5%的債券每1美元買價上漲8.1美分，至94.5美分，創4月底以來最大漲幅。

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記者：林衛