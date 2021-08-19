【新冠疫苗】美下月全國開打加強劑 與次劑最少隔8個月

美國為應對變種Delta病毒侵襲，以及憂慮新冠疫苗效用隨時間減弱而加快接種加強劑計劃。美國政府周三（18日）宣布，由9月20日起開放全國民眾接種新冠疫苗加強劑，完成接種兩劑輝瑞或Moderna疫苗最少8個月的人士可接種加強劑。

美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先 【下一頁】

美國食品藥物管理局（FDA）、疾控中心（CDC）等多個衛生部門主事官員周三發表聯合聲明， 9月20日起為已完成接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗最少8個月的人士，接種新冠疫苗加強劑。

美國今年3月才開始為民眾接種單劑強生（Johnson & Johnson）疫苗，已完成接種強生疫苗的民眾，稍後將獲安排接種加強劑。

由於醫護人員、長者及療養院患者屬首批接種新冠疫苗的優先群體，他們會率先接種加強劑，以加強新冠疫苗效用。

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聲明亦指，現有數據表明新冠疫苗效用會隨時間減弱，尤其是有潛在健康問題的長者。加上變種Delta新冠病毒肆虐，導致新冠疫苗的保護效用有所降低，因此決定為所有民眾接種加強劑，以提高及延長疫苗效用。

FDA上周四（12日）已率先授權為免疫功能較弱的民眾接種新冠疫苗加強劑，CDC翌日亦接納FDA的建議，向該群體民眾建議接種第3劑輝瑞或Moderna新冠疫苗作加強劑。

責任編輯：郭麗明