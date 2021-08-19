【大戶看法】全球最大主權財富基金挪威警告：通脹已成最大威脅　股債難避開衝擊

▲ 管理挪威主權財富基金近一年的Tangen指，通脹已逐步成為最大的威脅

全球最大主權財富基金、管理資產達1.4萬億美元的挪威主權財富基金警告，即使已就通脹可能對股票及債券帶來衝擊作出警告，亦難以避開當中掀起的震盪。彭博報道，挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）行政總裁Nicolai Tangen表示，基金規模龐大，而是非常長線的投資者，很難因為市場轉向而對資產作出重新部署，其交易對手也可能覺得基金規模太大。

基金未來預期回報的波動性或較大

曾任職對沖基金經理、管理挪威主權財富基金近一年的Tangen指，通脹已逐步成為最大的威脅，而且與早前數個周期比，情況或有所不同，因此基金未來預期回報的波動性或較大。

聯儲局部分官員指今年減買債是合適決定，詳見【下一頁】

他稱，現時正處於債息非常低，股市非常大的環境，若通脹有任何重大改變，都會對股債構成影響，過去只會對股或債有衝擊，但今次兩者均會受創。現時市場對於通脹前景看法分歧，部分人認為屬通渡性質，部分則覺得會持續一段時間，美國通脹於過去兩個月升越5%，為逾十年來最高。

Tangen指，基金上半年回報強勁因投資於通脹相關概股的表現理想，包括能源、金融、原材料、房地產及工業股，這些高回報由增長股轉移至價值股。

花旗列4潛在因素或觸發市場波動，詳見【下一頁】

挪威主權財富基金上半年回報9.4%，其中股票組合增長近14%，債券及再生能源基建投資則下跌，房地產組合則錄增長，令總回報增長差不多達1100億美元。

美股重磅科技股回報亮麗

基金上半年持續增加美股投資，以蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）為首的科技股回報近17%。截至6月底，基金持有72.4%股票、25.1%定息產品、2.4%非上市房地產項目及0.1%非上市再生能源基建。

相關文章：【美國通脹】「新債王」岡拉克：通脹升幅令人不安 「不是可能，而是證明問題被低估」

相關文章：【美國經濟】安聯埃里安：美通脹持續時間將比預期長得多

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

