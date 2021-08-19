【蔚來NIO】近五千蔚來車主反對「撐車廠」聲明 不滿被少數車主代表

中國餐飲集團始創人林文欽疑因駕駛蔚來（NIO）ES8汽車意外身亡，餘波未了。日前，有500名蔚來車主發布一份聯合聲明，聲稱自己清楚知悉蔚來汽車自動輔助駕駛的功能及風險，蔚來公司亦未造成誤導，呼籲各大媒體公正客觀報道。

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事源在一個名為「美一好」個人公眾號發布的訃告中強調「林文欽是在啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後發生身故身亡」，成為輿論爭議的焦點，而事故本身，警方仍在調整之中。

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其後，近5,000名蔚來車主起來反對聯合聲明，「自己雖然是蔚來汽車用戶，但並不支持那份聲明中的觀點，小部分車主不能代表所有人」；反對車主如此大反應，皆因在車廠未有正面回應事件的情況下，車主不用急於出來表態。

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事實上，蔚來近來確實運滯，除了意外事件引來市場對其自動輔助駕駛的憂慮。公司早前公布7月銷量亦比國內同行反超前，公司7月交付量為7,931輛，增長124.5%，無論交付量及增長率均差過理想汽車（LI）及小鵬汽車（XPEV），前者7月售出8,589輛，大升251.3%。

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記者：林衛